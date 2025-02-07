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Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID

18:59 1565

Решения по сокращению сотрудников из Агентства США по международному развитию (USIAD) и его передаче Государственному департаменту США необратимы из-за «невиданных масштабов» коррупции.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Радикальные левые силы в ярости из-за USAID. И они ничего не смогут сделать с этим, учитывая, как тратились деньги, сколько было мошенничества — это совершенно неприемлемо. Коррупция достигла невиданных масштабов» — написал Трамп.

Президент США при этом не привел каких-либо доказательств коррупции в USAID.

По данным американских СМИ, из 10 тысяч человек, которые работают в USAID по всему миру, могут сохранить работу не более 300. Ожидается, что с пятницы тысячи сотрудников USAID будут отправлены в отпуск. Ранее профсоюзы американских дипломатов и государственных служащих обратились в суд с иском, требуя отменить решения Трампа по USAID.

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