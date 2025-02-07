У Самира Шарифова новые обязанности
Внесены изменения в указ от 6 октября 2016 года «О создании Национального координационного совета по устойчивому развитию».
Соответствующий указ подписал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, заместителя премьер-министра Али Ахмедова, возглавляющего Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджанской Республики, сменил другой заместитель премьер-министра Самир Шарифов.
Также внесены изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики от 6 января 1995 года «О мерах по обеспечению выполнения обязательств, принятых Азербайджанской Республикой в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата». На посту председателя Государственной комиссии Али Ахмедова сменил заместитель премьер-министра Самир Шарифов. Кроме того, Самир Шарифов сменил Али Ахмедова на посту председателя Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.