МЧС настоятельно рекомендует...

В то же время прогнозируется, что в ближайшие дни холодная, ветреная и дождливая погода сохранится, ожидаются мокрый снег и снег, местами интенсивный.

В последние дни на территории Азербайджана наблюдаются резкие изменения погоды: похолодание, неустойчивые осадки и сильный ветер. В отдельных районах осадки носят интенсивный характер. Неблагоприятные погодные условия привели к ряду последствий, для оперативного устранения которых Министерство по чрезвычайным ситуациям предприняло необходимые меры.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«Холодная погода значительно увеличивает использование газовых и электрических обогревательных приборов, что может привести к перегрузке электросети. Кроме того, использование неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных обогревателей, а также неосторожность при их эксплуатации могут стать причиной пожаров, взрывов и угарного газа. Поэтому следует: не использовать неисправные, нестандартные или кустарные обогревательные приборы; не перегружать электросеть; не оставлять работающие обогреватели без присмотра; не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости вблизи обогревательных устройств; использовать приборы в строгом соответствии с инструкциями производителя», - говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, заметили в министерстве, «жителям горных районов и тем, кто планирует поездки в горные местности, рекомендуется: следить за прогнозом погоды, опубликованным официальными органами; по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду и метель; при необходимости выхода заранее информировать близких о своем маршруте; при поездках на автомобиле учитывать сезонные требования к транспортному средству и иметь достаточный запас топлива; избегать незнакомых мест и не прокладывать маршруты через них; соблюдать предупреждающие и запрещающие знаки; не передвигаться в зонах возможного схода снежных лавин и на крутых склонах; возвращаться в населенные пункты до наступления темноты».

«При сильном ветре настоятельно рекомендуется: держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов; не находиться под электролиниями, проводами и высокими деревьями.

С учетом того, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, в ветреную погоду особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности», - рекомендуют в МЧС.