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Шольц час разговаривал с президентом Сирии

19:45 479

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого заверил его в готовности правительства ФРГ поддержать восстановление Сирии.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Сегодня канцлер ФРГ Шольц провел часовой телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа», - сказал он.

Шольц и аш-Шараа «согласились с тем, что сейчас необходим инклюзивный политический процесс, который обеспечил бы участие, права и защиту всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной группы». «Канцлер ФРГ Шольц заверил аль-Шараа в готовности правительства ФРГ оказать помощь в восстановлении Сирии, с тем чтобы Сирия стала свободным и безопасным домом для всех слоев населения», - сказал представитель Кабмина Германии.

«Канцлер ФРГ подчеркнул неизменную важность борьбы с терроризмом для безопасности в Сирии, регионе и во всем мире», - заявил представитель правительства Германии.

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