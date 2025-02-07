На экс-президента наденут электронный браслет

Саркози стал первым президентом в истории Франции, приговоренным к ношению электронного браслета. По информации канала, бывший президент Франции сможет покидать свой дом с 8:00 до 20:00, с разрешения суда – до 21:30 в дни судебных заседаний. Николя Саркози также отказался перед судом «от всех своих международных или представительских обязательств», в том числе связанных с его статусом бывшего президента Франции, сообщил источник в судебной системе.

Бывший президент Франции был приговорен 18 декабря к одному году заключения с ношением электронного браслета по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров, за коррупцию и злоупотребление влиянием.

18 декабря Кассационный суд Франции отклонил попытку защиты Саркози обжаловать приговор и признал его окончательным. В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Согласно постановлению суда бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение трех лет.

28 января судья, выносящий приговор, назначил 7 февраля датой начала исполнения приговора под электронным браслетом.

В отношении Саркози также продолжается процесс по делу о подозрениях в ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.