Начало новой эры: экосистема Bir представлена общественности

7 февраля 2025 года экосистема Bir — платформа, призванная привнести новшества в деловую и финансовую среду Азербайджана, была официально представлена общественности. Разработанная PASHA Holding экосистема Bir объединяет ведущие компании группы, предлагая клиентам более удобный и комфортный пользовательский опыт. Экосистема Bir объединяет услуги Birbank, m10, MilliÖn, Umico.az, а также совместные предприятия PASHA Holding — BakıKart и Trendyol Azerbaijan — в рамках единой платформы.

Мероприятие началось с приветственной речи исполнительного директора экосистемы Bir Фарида Мамедова, который подчеркнул основную цель платформы: естественным образом интегрироваться в повседневные нужды клиентов, предлагая им индивидуальные решения и создавая новые возможности. «Мы предоставляем не просто услуги — мы создаем среду, которая упрощает жизнь наших клиентов и приносит им ценность», — отметил он. Экосистема Bir объединяет ключевые бренды — Birbank, Umico.az, m10 и MilliÖn — под одной крышей, занимая ведущие позиции в финансовом, электронно-коммерческом и цифровом платежном секторах страны. Кроме того, экосистема сотрудничает с такими стратегическими партнерами, как Trendyol Azerbaijan и BakıKart, расширяя охват и обогащая пользовательский опыт. Благодаря экосистеме Bir клиенты теперь могут пользоваться QR-платежами в партнерской сети и в общественном транспорте, совершать покупки в рассрочку на Umico.az с использованием Birbank, оплачивать товары на Trendyol Azerbaijan с помощью рассрочки от Birbank, получать бонусы по единой программе лояльности и пользоваться другими инновационными решениями.