Начало новой эры: экосистема Bir представлена общественности
7 февраля 2025 года экосистема Bir — платформа, призванная привнести новшества в деловую и финансовую среду Азербайджана, была официально представлена общественности. Разработанная PASHA Holding экосистема Bir объединяет ведущие компании группы, предлагая клиентам более удобный и комфортный пользовательский опыт.
Экосистема Bir объединяет услуги Birbank, m10, MilliÖn, Umico.az, а также совместные предприятия PASHA Holding — BakıKart и Trendyol Azerbaijan — в рамках единой платформы.
Мероприятие началось с приветственной речи исполнительного директора экосистемы Bir Фарида Мамедова, который подчеркнул основную цель платформы: естественным образом интегрироваться в повседневные нужды клиентов, предлагая им индивидуальные решения и создавая новые возможности.
«Мы предоставляем не просто услуги — мы создаем среду, которая упрощает жизнь наших клиентов и приносит им ценность», — отметил он.
Экосистема Bir объединяет ключевые бренды — Birbank, Umico.az, m10 и MilliÖn — под одной крышей, занимая ведущие позиции в финансовом, электронно-коммерческом и цифровом платежном секторах страны. Кроме того, экосистема сотрудничает с такими стратегическими партнерами, как Trendyol Azerbaijan и BakıKart, расширяя охват и обогащая пользовательский опыт.
Благодаря экосистеме Bir клиенты теперь могут пользоваться QR-платежами в партнерской сети и в общественном транспорте, совершать покупки в рассрочку на Umico.az с использованием Birbank, оплачивать товары на Trendyol Azerbaijan с помощью рассрочки от Birbank, получать бонусы по единой программе лояльности и пользоваться другими инновационными решениями.
Экосистема Bir построена на четырех ключевых инновационных концепциях, предназначенных для предоставления клиентам более быстрых, удобных, выгодных и безопасных услуг: единая платформа доступа, бонусов, платежей и кредитов.
В завершение мероприятия Фарид Мамедов рассказал о планах по дальнейшему развитию экосистемы Bir, заявив: «Мы продолжим предлагать инновационные и значимые решения. Наша цель — оказывать реальное влияние на повседневную жизнь каждого гражданина, делая их ежедневные нужды более удобными и доступными».
На официальной церемонии запуска генеральные директора основных компаний экосистемы Bir — Фарид Гусейнов (Birbank), Рауф Гуламалиев (Umico.az) и Самир Мамедов (m10) — подробно рассказали о роли своих компаний в рамках экосистемы. Кроме того, ключевые руководители экосистемы Bir представили философию бренда и рассказали об особенностях новых продуктов, которые будут представлены на рынке в 2025 году.