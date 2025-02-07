Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление

Тихий заявил, что речь идет именно об азербайджанском газе, а не его подмене газом другого происхождения: «Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется».

Об этом на брифинге в пятницу, 7 февраля, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает «Европейская правда».

Тихий отметил, что Украина «видит разные сигналы премьер-министра Словакии», но считает, что правительство страны должно было заблаговременно обеспечить диверсификацию ресурсов, их поставки и энергетическую безопасность так, как это делали другие европейские государства.

«…Мы напомним, что в Европе достаточно энергоресурсов нерусского происхождения. Это касается и американского газа, и другого газа от партнеров, которого достаточно для того, чтобы обеспечивать потребности европейских потребителей», – сказал Тихий.

Представитель МИД Украины призвал Европу «ориентироваться именно на эти источники энергоресурсов, а не на Россию, потому что Россия ничего не дает бесплатно».

«ЕП» напоминает, что в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы).

В конце января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможность поставок азербайджанского газа. «Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ», — заявил тогда Зеленский.

Через несколько дней о том, что Украина уже начала рассматривать возможность поставлять топливо в Европу из Азербайджана, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.