Илона Маска «усадили» в кресло президента США
Журнал Time опубликовал обложку, на которой основатель SpaceX Илон Маск сидит за столом в кресле президента США.
В статье Time, озаглавленной «Внутри войны Илона Маска с Вашингтоном», описывается «крестовый поход» департамента эффективности правительства (DOGE) Маска против Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, DOGE уже захватил Цифровую службу и создал плацдарм в федеральном департаменте кадровых ресурсов, а Маск «показал, что не потерпит никакого сопротивления», пишет журнал.
TIME's new cover: Inside Elon Musk's war on Washington https://t.co/95Qictx4zP pic.twitter.com/QZ73CZqtnM— TIME (@TIME) February 7, 2025
Time отмечает, что Маск, «похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента Трампа», который передал ему «всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня».
Действия Маска вызвали сопротивление представителей Демократической партии — и эта «битва», пишет Time, «может определить будущее правительства и баланс сил в нем».