Илона Маска «усадили» в кресло президента США

В статье Time, озаглавленной «Внутри войны Илона Маска с Вашингтоном», описывается «крестовый поход» департамента эффективности правительства (DOGE) Маска против Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, DOGE уже захватил Цифровую службу и создал плацдарм в федеральном департаменте кадровых ресурсов, а Маск «показал, что не потерпит никакого сопротивления», пишет журнал.

Журнал Time опубликовал обложку, на которой основатель SpaceX Илон Маск сидит за столом в кресле президента США.

Time отмечает, что Маск, «похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента Трампа», который передал ему «всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня».

Действия Маска вызвали сопротивление представителей Демократической партии — и эта «битва», пишет Time, «может определить будущее правительства и баланс сил в нем».