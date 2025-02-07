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Илона Маска «усадили» в кресло президента США

20:41 1414

Журнал Time опубликовал обложку, на которой основатель SpaceX Илон Маск сидит за столом в кресле президента США.

В статье Time, озаглавленной «Внутри войны Илона Маска с Вашингтоном», описывается «крестовый поход» департамента эффективности правительства (DOGE) Маска против Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, DOGE уже захватил Цифровую службу и создал плацдарм в федеральном департаменте кадровых ресурсов, а Маск «показал, что не потерпит никакого сопротивления», пишет журнал.

Time отмечает, что Маск, «похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента Трампа», который передал ему «всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня».

Действия Маска вызвали сопротивление представителей Демократической партии — и эта «битва», пишет Time, «может определить будущее правительства и баланс сил в нем».

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