Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка, созданного на территории вблизи станции метро «Гянджлик» в Баку.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в парке условиями. На этой территории, известной как участок «Антенна», были снесены постройки, находившиеся в непригодном состоянии. После работ по сносу площадь парка расширилась до 19 гектаров. Находившееся на территории парка историческое административное здание сохранено, в нем проведены реставрационные работы.

В новом парке за короткое время созданы прекрасные условия для организации досуга жителей и гостей города: здесь построены два современных ресторана, сооружен фонтан, который придает красоту территории парка.