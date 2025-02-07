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Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку

фото
20:46 2540

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка, созданного на территории вблизи станции метро «Гянджлик» в Баку.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подробно проинформировал об условиях, созданных в новом парке.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в парке условиями. На этой территории, известной как участок «Антенна», были снесены постройки, находившиеся в непригодном состоянии. После работ по сносу площадь парка расширилась до 19 гектаров. Находившееся на территории парка историческое административное здание сохранено, в нем проведены реставрационные работы.

В новом парке за короткое время созданы прекрасные условия для организации досуга жителей и гостей города: здесь построены два современных ресторана, сооружен фонтан, который придает красоту территории парка.

На территории современного рекреационного комплекса на площади 14 гектаров разбиты озеленительные полосы, высажено более 20 тысяч деревьев и кустарников. В парке установлены автоматическая оросительная система, резервуары для воды и пожаротушения, насосная, камеры наблюдения. Система освещения, созданная на основе нового проекта, также отвечает самым современным стандартам. В парке проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детская развлекательная площадка и спортивная площадка, оснащенная современными тренажерами для занятий на открытом воздухе.

Также построен подземный переход, соединяющий новый парк с близлежащим парком «Деде Горгуд».

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