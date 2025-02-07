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Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести

20:59 1440

В пятницу, 7 февраля, на государственной границе Азербайджана и Армении состоялась встреча представителей Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики и Межведомственной комиссии по делам военнопленных, удержанных и пропавших (местонахождение неизвестно) без вести лиц Республики Армения.

Об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников.

Согласно сообщению, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросу выяснения судеб пропавших без вести лиц, достигнута договоренность о продолжении обсуждений на двусторонней основе между комиссиями.

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