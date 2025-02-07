Газ в Европе резко подорожал

Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 3,5% - до 601,5 доллара за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, цены на газ в Европе растут в ожидании увеличения спроса из-за похолодания в регионе.

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, к 4 февраля газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 51,3%. Это на 25,5% меньше, чем годом ранее.