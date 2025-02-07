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Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди

21:34 1135

На нефтепроводе Нефтяные Камни - Чилов - Шах Сачи - Дюбенди производственного объединения «Азнефть» обнаружена утечка. Об этом Report сообщили в ПО.

«Указанный нефтепровод осуществляет транспортировку нефти и конденсата с Нефтяных Камней в направлении Дюбенди. Несмотря на трудности из-за ветреной погоды, предпринимаются меры по устранению возникшей ситуации», - сообщили в «Азнефти».

В ПО добавили, что ожидается стабилизация погодных условий, чтобы обеспечить безопасность персонала, который будет проводить ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилась информация об утечке на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с территории нефтегазодобывающего управления «Нефтяные Камни» и месторождения «Гюнешли» на берег.

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