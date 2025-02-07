Трое заложников на 183 заключенных

183 палестинских заключенных, в том числе 18 приговоренных к пожизненным срокам, выйдут из израильских тюрем в обмен на освобождение новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников 8 февраля. Об этом сообщил информационный офис по делам палестинских заключенных.

«В субботу в рамках сделки из тюрем выйдут 18 палестинцев, приговоренных к пожизненным срокам, 54 человека, осужденных на длительное лишение свободы, и 111 жителей Газы, задержанных после 7 октября», - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале офиса.

В то же время израильские СМИ сообщают, что 8 февраля ХАМАС освободит трех заложников: Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен-ами.