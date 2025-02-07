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Трамп встретится с Зеленским и поговорит с Путиным

22:05 435

В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Такое заявление Трамп сделал во время брифинга в Белом доме, сообщает «Голос Америки».

«Вероятно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским», — заявил президент США.

Трамп также заявил, что собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США не уточнил, когда может пройти этот разговор. На возможность проведения личной встречи с Путиным президент США ответил «это возможно». Трамп отметил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения».

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