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Французские истребители в небе Украины

22:19 160

В сети появились первые фото, как утверждается, французских истребителей Mirage 2000 в небе над Украиной.

Напомним, накануне глава МИД Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсетях, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены в Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

Самолеты, которые получила Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

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