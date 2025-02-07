Российским военным отправили заминированные FPV-очки

Неизвестные пытались передать российским военным FPV-очки, начиненные взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя АО «НПП» (разработчик и поставщик РЭБ-оборудования) Игоря Потапова.

По его словам, партия очков Skyzone Cobra X v4 была передана по гуманитарной линии «человеком по имени Роман». При их включении происходила детонация. «Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — сказал Потапов.

Он призвал российских военных проявлять особую бдительность при получении гуманитарной помощи от незнакомых лиц, напомнив, что любая гуманитарная помощь требует проверки, особенно если она поступает от нового, неизвестного человека.