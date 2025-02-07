Главу военного концерна «охраняют как канцлера»

В публикации говорится, что Паппергер всегда был открыт в общении и смело подходил к людям. Однако теперь, выходя из дома, одевает бронежилет, вооруженные охранники возят его на деловые встречи на бронированном автомобиле. По информации источников издания, каждый посетитель предварительно проверяется, обращаясь в полицию и Управление охраны конституции.

«Меня будут защищать и охранять как федерального канцлера», — сказал Паппергер на пресс-конференции.

Издание отмечает, что усиленную охрану руководитель Rheinmetall получил после того, как в июне 2024 года стало известно, что Паппергер стал мишенью российских спецслужб.

11 июля 2024 года телеканал CNN сообщил, что в начале 2024 года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убить генерального директора крупного немецкого производителя оружия, который производил артиллерийские снаряды и военную технику для Украины. В конце января этого года в НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства Армина Паппергера, об этом в ходе выступления в Европарламенте сказал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, производит боеприпасы и военную технику для Украины. В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с украинской оборонной промышленностью. В марте 2024 года Паппергер заявил, что Rheinmetall хочет построить в Украине как минимум четыре завода, где будут производить снаряды, военную технику, порох и средства ПВО.