Эрдоган и Макрон созвонились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Управление по коммуникациям администрации турецкого президента.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что расширение диалога между двумя странами внесет положительный вклад в развитие отношений. Турция и Франция имеют потенциал для сотрудничества во многих областях, в частности в оборонной промышленности.

Президент Турции отметил, что приостановка Евросоюзом санкций против Сирии была бы правильным шагом. По его словам, Турция будет продолжать оказывать поддержку Сирии.

Эрдоган также выразил мнение, что перемирие между ХАМАС и Израилем должно быть сохранено.