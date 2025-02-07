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Северокорейские военные вернулись в Курскую область

7 февраля 2025, 23:27 629

В Курскую область вернулись северокорейские войска, которые вновь стали участвовать в штурмах на этом направлении.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия, и подтянули вновь северокорейских солдат», - сказал он.

В январе 2025 года появилась информация о том, что войска КНДР исчезли с линии фронта в Курской области. В The New York Times писали, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их размещения.

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Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
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7 февраля 2025, 20:46 4467
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Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
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Загорелся шпионивший за турецким флотом российский корабль
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