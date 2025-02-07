Северокорейские военные вернулись в Курскую область
В Курскую область вернулись северокорейские войска, которые вновь стали участвовать в штурмах на этом направлении.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
«В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия, и подтянули вновь северокорейских солдат», - сказал он.
В январе 2025 года появилась информация о том, что войска КНДР исчезли с линии фронта в Курской области. В The New York Times писали, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их размещения.