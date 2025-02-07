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В Тбилиси без изменений: протесты

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7 февраля 2025, 23:43 234

Протесты в Грузии продолжаются уже 72 дня. Сегодня в Тбилиси проходит шествие с требованием освобождения задержанных участников акций протеста.

«Эхо Кавказа» передает, что сотни человек собрались у здания Общественного вещателя Грузии и оттуда направились к парламенту. Среди участников акции - родственники, друзья и единомышленники 49 граждан, которые остаются в тюрьмах после задержаний по подозрению в совершении уголовных преступлений.

Протестующие несут плакаты с фотографиями задержанных. Они скандируют «Грузия, вставай», «Не будет справедливости, не будет мира».

Одновременно протестная акция проходит у канцелярии правительства Грузии. Журналисты собрались там в знак солидарности с задержанной основательницей независимых изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели. Она находится в предварительном заключении после того, как дала пощечину начальнику полиции Батуми, который, по ее словам, оскорблял ее во время акции протеста.

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