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Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе казахстанцев

7 февраля 2025, 23:52 302

7 февраля в Актау состоялось мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года.

«Forbes Казахстан» пишет, что мероприятие организовали посольство Казахстана в Азербайджане, посольство Азербайджана в Казахстане и акимат Мангистауской области. В нем приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Байель напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между двумя странами после трагедии стали еще крепче. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь, азербайджанский предприниматель сказал, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.

В ходе мероприятия Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе города Алматы. Квартиры оснащены мебелью и бытовой техникой. Кроме того, меценат также подарил три новых автомобиля департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи города Актау.

Близкие погибших и сотрудники учреждений, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, поблагодарили азербайджанского предпринимателя.

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