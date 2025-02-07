Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе казахстанцев

7 февраля в Актау состоялось мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года.

«Forbes Казахстан» пишет, что мероприятие организовали посольство Казахстана в Азербайджане, посольство Азербайджана в Казахстане и акимат Мангистауской области. В нем приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Байель напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между двумя странами после трагедии стали еще крепче. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь, азербайджанский предприниматель сказал, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.