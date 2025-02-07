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Большая чистка в ФБР

00:17 928

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «хирургически» произведет чистки в Федеральном бюро расследований (ФБР), так как ряд сотрудников ведомства «коррумпированы».

«Есть ряд коррумпированных агентов… они покинут [ФБР], это будет сделано быстро и очень хирургически», - сказал президент на совместной с премьером Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Трамп добавил, что намерен «вернуть репутацию ФБР, которая очень сильно пострадала и была разрушена за последние четыре года».

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