Американский самолет-разведчик над Черным морем

Об этом сообщило издание Newsweek, которое предположило, что это может свидетельствовать о более смелом подходе Пентагона к войне при президенте Дональде Трампе.

Как отмечает издание, Военно-воздушные силы США до 2022 года отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для мониторинга военных перемещений в Крыму. Однако после начала войны вылеты экипажей были заменены на полеты беспилотников.

5 февраля 2025 года американский сигнально-разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint залетел вглубь территории Черного моря и пробыл там около четырех часов. Сообщается, что это было примерно в 100 милях к северо-западу от Севастополя.

В материале говорится, что Rivet Joints «почти в режиме реального времени» собирает, анализирует и распространяет разведывательные данные. При этом его экипаж состоит из более 30 человек, включая офицеров радиоэлектронной борьбы и операторов разведки.