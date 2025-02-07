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Трамп заявил об огромных потерях России

00:36 1243

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла от 800 до 900 тысяч человек «убитыми и тяжело ранеными».

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся в пятницу совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, передает «Голос Америки».

«Так много людей убивают, – заявил президент. – 800 000 или 900 000 российских солдат убито и очень тяжело ранено. Так же обстоит дело и с Украиной – вероятно, 700 000. Цифры, которые они назвали, немного ниже. Но я думаю, что эти цифры неверны».

«Это ужасно – просто с человеческой точки зрения, – подчеркнул Трамп. – Что происходит? У них открытые поля – незащищенные. Единственное, во что может попасть пуля, – человеческое тело».

«Путин не начал бы эту войну, если бы я был президентом», – в который раз заявил глава Белого дома.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны погибли около 45 100 украинских военных, а ранения получили 390 тысяч.

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