USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Новость дня
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Трамп обещает восстановить отношения с товарищем Кимом

01:05 301

Вашингтон возобновит отношения с Пхеньяном и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой.

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Я с ним очень хорошо ладил, как вы все знаете. <...> Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Я имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. <...> Я думаю, это большой актив для всего мира, не только для США», — сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что его администрация на этой неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму около $1 млрд. Трамп подчеркнул, что Токио является одним из крупнейших покупателей американского оружия, добавив, что США «полностью привержены обеспечению безопасности Японии».

Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3122
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 595
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 925
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 4528
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3599
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10501
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 5588
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4430
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7216
У Самира Шарифова новые обязанности
У Самира Шарифова новые обязанности
7 февраля 2025, 19:14 4869
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
7 февраля 2025, 18:59 3495

ЭТО ВАЖНО

Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3122
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 595
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 925
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 4528
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3599
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10501
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 5588
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4430
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7216
У Самира Шарифова новые обязанности
У Самира Шарифова новые обязанности
7 февраля 2025, 19:14 4869
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
7 февраля 2025, 18:59 3495
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться