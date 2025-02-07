Трамп обещает восстановить отношения с товарищем Кимом

Вашингтон возобновит отношения с Пхеньяном и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой.

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Я с ним очень хорошо ладил, как вы все знаете. <...> Думаю, это будет для всех очень большим активом, если я с ним поддерживаю хорошие отношения. Я имею в виду: я поддерживаю хорошие отношения с ним, он ладит со мной. <...> Я думаю, это большой актив для всего мира, не только для США», — сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что его администрация на этой неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму около $1 млрд. Трамп подчеркнул, что Токио является одним из крупнейших покупателей американского оружия, добавив, что США «полностью привержены обеспечению безопасности Японии».