USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Новость дня
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой

Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство

01:18 597

Израиль не примет нормализации отношений с какой-либо страной на условиях создания Палестинского государства.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил израильскому телеканалу Channel 14, комментируя заявление Эр-Рияда о готовности к нормализации отношений с Израилем при условии, если будет создано Палестинское государство.

«Если они хотят создать Палестинское государство, то могут создать его в Саудовской Аравии. У них обширные территории», - сказал глава израильского правительства, передает Anadolu.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив не согласится на создание Палестинского государства, поскольку это стало бы «победой ХАМАС и поражением Израиля». Израиль не согласится подписать ни одно соглашение, которое поставило бы под угрозу государство, подчеркнул он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия отказалась от создания Палестинского государства в качестве условия нормализации отношений с Израилем. Спустя некоторое время в МИД Саудовской Аравии опровергли заявление главы Белого дома. Позиция Саудовской Аравии в вопросе создания Палестинского государства тверда и непоколебима, и наследный принц Мухаммед бин Салман также подтвердил ее в ясной и недвусмысленной форме, не оставляя места для интерпретаций ни при каких обстоятельствах, следует из публикации МИД Саудовской Аравии в социальной сети Х.

Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3122
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 598
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 927
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 4528
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3600
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10501
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 5589
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4430
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7216
У Самира Шарифова новые обязанности
У Самира Шарифова новые обязанности
7 февраля 2025, 19:14 4870
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
7 февраля 2025, 18:59 3495

ЭТО ВАЖНО

Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3122
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 598
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 927
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 4528
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3600
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10501
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 5589
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4430
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7216
У Самира Шарифова новые обязанности
У Самира Шарифова новые обязанности
7 февраля 2025, 19:14 4870
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
Трамп заявил о «невиданных масштабах» коррупции в USAID
7 февраля 2025, 18:59 3495
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться