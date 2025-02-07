Зеленский готов к сделке с Трампом, но Украина не подарит США свои ресурсы

«Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом Трампом», — сказал он.

Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но намерена развивать совместное их освоение, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По словам Зеленского, до 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины ее месторождений редкоземельных элементов, уже находятся под российской оккупацией: «Надо остановить Путина и защитить то, что мы имеем - очень богатый Днепровский регион, центральную Украину».

У Украины крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, который используется для ядерной энергетики и оружия.

Помимо этого, президент Украины добавил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Сам Зеленский готов заключить с США «контракты на поставку СПГ в Украину».

Зеленский добавил, что готов заключить сделку с Трампом, но напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины от своих союзников в рамках любого урегулирования: «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за».

Зеленский также сообщил, что команды президентов Украины и США уже планируют встречи и переговоры. Поэтому следующие «недели могут быть насыщенными». «Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд», - отметил глава украинского государства.

В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп во время встречи с японским премьером в Белом доме заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен дать что-то взамен потраченных Вашингтоном на Украину денег: «Мы уже сказали ему (Зеленскому) о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков». «Одна из вещей, которую мы рассматриваем с президентом Зеленским, — это безопасность их активов. У них под землей активы — редкоземельные и другие ресурсы, но в первую очередь редкоземельные», — пояснил американский лидер.

Американский президент также сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне. Трамп также вновь заявил о намерении поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.