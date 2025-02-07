Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо!

Государственный секретарь США Марко Рубио завершил свое латиноамериканское турне. Последним пунктом была Доминиканская Республика, где он провел переговоры с президентом этой страны Луисом Абинадером. Рубио назвал Доминиканскую Республику «естественным союзником США» и обрушился на региональную ось зла — Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Вояж госсекретаря между тем высветил дыры и противоречия в латиноамериканской политике США, которые с приходом новой политической команды лишь стали еще глубже. Одной из центральных тем обсуждения в Санто-Доминго стало положение на Гаити. Две страны делят один остров и ситуация с безопасностью на Гаити не может не беспокоить их соседа. А она ухудшается с каждым днем.

Рубио заявил, что приоритетом администрации Трампа является умиротворение Гаити и победа над бандами, которые терроризируют ее народ: «США будут оказывать помощь Гаити, чтобы она добилась экономической стабильности, чтобы там могла существовать промышленность - необходимое условие будущего этой страны». Промышленность, экономическая стабильность? Сейчас речь идет в первую очередь о том, чтобы не допустить прихода к власти бандитов, которые собираются в ближайшие дни взять штурмом столицу страны Порт-о-Пренс. В лесистых холмах в местечке Кенскофф, к северо-востоку от Порт-о-Пренса, действует мощная банда, которая насчитывает от 1 до 3,5 тысячи человек. Столица осталась одним из немногих мест на острове, которые бандиты до сих пор не взяли под свой контроль. До последнего времени их атаки пресекались действиями военнослужащих из Многонациональной миссии ООН в поддержку мира на Гаити. Ее координатором является Кения, а в состав многонациональных сил входят сальвадорцы, гватемальцы и военные из других центральноамериканских стран. Однако неделю назад ее деятельность была парализована. Произошло это после того, как администрация Трампа заморозила на 90 дней помощь иностранным государствам. В течение этого срока Вашингтон будет решать, насколько эффективной является эта помощь и где ее можно урезать. Для многих потребителей это стало неприятной новостью. Но для Гаити потеря выделенной ей суммы в 15 миллионов долларов является вопросом жизни и смерти. Восемь месяцев спустя после начала работы миссии число ее военных составляет всего около трети из былых 2500 человек, все они очень плохо вооружены и получают жалкие пайки. С такими силами власти гарантированно проиграют борьбу с хорошо подготовленными бандитами.

Из 15 миллионов ООН использовала лишь 1,7 миллиона, но гаитяне худо-бедно справлялись. А теперь зарубежных военных перестали доставлять в страну — последний самолет из Канады прибыл туда в начале этой недели. Одновременно была прекращена всякая помощь больным СПИДом, а это исключительно острая проблема Гаити. Диего Да Рин, сотрудник International Crisis Group, занимающийся Гаити, говорит, что помощь, которую предоставляла администрация Джо Байдена, была скромной, но жизненно необходимой этой стране. Он присутствовал на слушаниях в Сенате по утверждению Рубио в качестве госсекретаря и умолял сенаторов не прекращать ни в коем случае финансирование миссии ООН, однако его мольбы не возымели действия. И теперь остается готовиться к самому драматическому развитию событий на Гаити. Незадолго до отъезда из Доминиканской Республики Рубио своей властью конфисковал венесуэльский самолет, который находился в ангарах Санто-Доминго. Предполагается, что им пользовался для полетов за рубеж Николас Мадуро и он стал уже вторым самолетом, конфискованным у Венесуэлы: США обвинили ее в нарушении санкционного режима и ряда экспортных ограничений. Этим жестом Рубио показал, что Белый дом продолжит наказывать режим Венесуэлы за грубейшие нарушения прав человека, преследование политических противников и масштабную контрабанду наркотиков.

Но одновременно администрация Трампа вводит жесткие меры против находящихся на территории США венесуэльцев - противников Мадуро. Здесь живут и работают 600 тысяч граждан этой страны. Это никак не нелегальные иммигранты и не преступники. На них распространяется так называемый Temporary Protected Status (TPS), позволяющий легально находиться в США и препятствующий их насильственной депортации. Однако 10 сентября действие TPS указом Трампа прекращается, и всех этих несчастных, если ничего не изменится, отправят на родину, где их, конечно, не ждет ничего хорошего, потому что Мадуро считает этих людей врагами и агентами империализма. За венесуэльцев вступились известные политические деятели и среди них оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутия, которого США признали победителем на президентских выборах прошлого года и, соответственно, легальным лидером Венесуэлы. Уррутия говорит, что вместе с группой юристов он добивается отмены Белым домом своего распоряжения, которое вызвало протесты по всей Латинской Америке, однако до сих пор его усилия не увенчались успехом.

Конечно, на переговорах в Санто-Доминго Марко Рубио уделил значительное внимание Кубе. Сам кубинских корней, он отвечал на вопросы журналистов по-английски и по- испански. «С Кубы бежало 10 процентов населения, там держат в тюрьме от 400 до 500 человек, в их числе 16-летние подростки, чья вина заключалась лишь в том, что они участвовали в мирных демонстрациях протеста», - сказал он. Однако госсекретарь не упомянул, что США косвенно виновны в том, что значительное число политзаключенных остается в тюрьмах. Как сообщалось ранее, после того как Байден перед своим уходом вывел Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, власти этой страны объявили об освобождении 553 заключенных. Но они успели открыть двери тюрьмы лишь для 160 человек - Трамп всего несколько дней после инаугурации вновь вернул Кубу в черный список, и освобождение оставшихся узников совести полностью прекратилось. Отдельно стоит и вопрос о том, что Белый дом задумал реактивировать тюрьму на своей военно-морской базе в Гуантанамо, на восточной оконечности Кубы. Туда предполагается отправить из США 30 тысяч нелегальных мигрантов. В эту пятницу в Гуантанамо летит проверять тюремные условия недавно назначенная министр национальной безопасности США Кристи Ноэм.