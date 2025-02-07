Евросоюз готовит санкции против 25 китайских компаний

Европейский Союз готовится ввести новые санкции против 25 китайских компаний, которые помогают России обходить наложенные на нее ограничения.

Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на осведомленные источники.

Это станет частью очередного пакета мер, направленных на ослабление российской военной экономики. По словам высокопоставленных собеседников издания, в санкционный список могут попасть как компании, зарегистрированные в материковом Китае, так и фирмы, базирующиеся в Гонконге.

Если предложение будет одобрено, этим организациям запретят получать товары из Европы. Неназванные пока предприятия подозреваются в поставках европейской продукции российским компаниям, связанным с оборонной отраслью, которым в рамках ограничений запрещено приобретать такие товары. Эти меры станут частью шестнадцатого пакета санкций ЕС.