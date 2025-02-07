USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Новость дня
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Евросоюз готовит санкции против 25 китайских компаний

02:05 349

Европейский Союз готовится ввести новые санкции против 25 китайских компаний, которые помогают России обходить наложенные на нее ограничения.

Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на осведомленные источники.

Это станет частью очередного пакета мер, направленных на ослабление российской военной экономики. По словам высокопоставленных собеседников издания, в санкционный список могут попасть как компании, зарегистрированные в материковом Китае, так и фирмы, базирующиеся в Гонконге.

Если предложение будет одобрено, этим организациям запретят получать товары из Европы. Неназванные пока предприятия подозреваются в поставках европейской продукции российским компаниям, связанным с оборонной отраслью, которым в рамках ограничений запрещено приобретать такие товары. Эти меры станут частью шестнадцатого пакета санкций ЕС.

В Киеве взрывы: атака беспилотников
В Киеве взрывы: атака беспилотников
03:29 5
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7545
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России обновлено 00:56
00:56 12297
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3380
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 1363
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 1263
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 5188
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3911
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10860
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 6044
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4694

ЭТО ВАЖНО

В Киеве взрывы: атака беспилотников
В Киеве взрывы: атака беспилотников
03:29 5
Трамп дошел до Тегерана
Трамп дошел до Тегерана война миров
7 февраля 2025, 17:00 7545
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России обновлено 00:56
00:56 12297
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
Баку и Ереван провели переговоры: обсудили вопрос пропавших без вести
7 февраля 2025, 20:59 3380
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
Нетаньяху: У саудитов много земли. Пусть создают у себя Палестинское государство
01:18 1363
Американский самолет-разведчик над Черным морем
Американский самолет-разведчик над Черным морем
00:23 1263
Условие Трампа Зеленскому
Условие Трампа Зеленскому обновлено 23:18
7 февраля 2025, 23:18 5188
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди
7 февраля 2025, 21:34 3911
Тяжелые бои за стратегически важный город
Тяжелые бои за стратегически важный город обновлено 19:40
7 февраля 2025, 19:40 10860
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии нового парка в Баку фото
7 февраля 2025, 20:46 6044
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
Транзит газа из Азербайджана: в Украине сделали заявление
7 февраля 2025, 20:25 4694
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться