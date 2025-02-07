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Таинственный Ага Хан

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Икрам Нур, автор haqqin.az
02:12 1158

Принц Рахим Аль-Хуссейни был назначен новым Ага Ханом, 50-м наследным имамом мусульман-исмаилитов (шиитов), после кончины своего отца, принца Карима Аль-Хуссейни Ага Хана IV.

Нет ничего более таинственного в современной политике, чем имамат мусульман-исмаилитов (шиитов), объединяющий от 15 до 30 миллионов единоверцев, проживающих в регионе MENA – Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии. А такой разброс в численности – верный признак того, что там есть что скрывать, потому что таких расхождений в современной статистике просто не бывает.

И пусть говорят, что считать деньги в чужом кошельке – это дурной тон, но когда читаешь про то, что рамках Организации Ага Хана по развитию (АКДН) работает около 96 000 сотрудников более чем в 30 странах, а ее бюджет составляет около 1 миллиарда долларов США, начинают терзать некие смутные сомнения. Развеять которые открытые данные совершенно не позволяют.

За династией Ага Ханов стоят спецслужбы. Вероятнее всего – британские. Причем опирающиеся на немалые агентурные возможности самих исмаилитов

Известно только одно: последователи исмаилитов отдают 12,5% своего дохода Ага Хану, которого они почитают как своего имама и хранителя своей веры. И этого достаточно, чтобы династия имамов входила в число богатейших людей в мире. И на частные самолеты хватает, и на владение эксклюзивным островом на Багамах, и на элитных лошадей, и на проекты в энергетике, телекоммуникациях, сельском хозяйстве, туризме, финансовом секторе, социальной сфере, образовании, культуре и здравоохранении.

Причем не только в виде прямых инвестиций, но и в виде всевозможных грантов на обучающие программы, семинары и форумы, детали которых не попадают в печать. Они – династия Ага Ханов – везде: и в афганском исламском банке FMFB-A, и в энергопроекте CASA-1000, и в совместных проектах с одиозным уже USAID – «Местное преобразование», We Care, «Процветание Таджикистана», Accelerate Prosperity и так далее.

Но чего вы не найдете на просторах интернета – так это фактов вовлечения фонда династии Ага Хана в какие-то политические проекты. Любые публикации на эту тему в СМИ, даже намеки на это, тут же исчезают, как и не бывшие. Любые намеки на это – невозможно найти. Что означает только одно: у фонда такое прикрытие, что способно удалять любую негативную информацию о нем. А это означает, что у него такая «крыша», о которой и заикнуться-то страшно. Логичный вывод из этого только один: за династией Ага Ханов стоят спецслужбы. Вероятнее всего – британские. Причем опирающиеся на немалые агентурные возможности самих исмаилитов.

Но чего вы не найдете на просторах интернета – так это фактов вовлечения фонда династии Ага Хана в какие-то политические проекты. Любые публикации на эту тему в СМИ, даже намеки на это, тут же исчезают, как и не бывшие

Стоит ли воспринимать это как угрозу – вопрос, который волнует всех. «Старец горы» и вот это все – усилиями писателей и публицистов тема раздута до крайности, но чего здесь больше – фантомных болей Европы, проигравшей на поле крестовых походов, или реалий сегодняшнего дня?

Исмаилиты из секты, приводящей всех в ужас, сумели при династии Ага Хана стать наиболее интегрированной в современном мире исламской диаспорой. Ага Хан IV инвестировал во все – от гидроэнергетики до производства рыболовных сетей, пластиковых пакетов и спичек в беднейших странах региона. И, что характерно, практически все эти инвестиции оказывались успешными. Вот уж воистину не надо давать нуждающемуся рыбу – нужно дать удочку. И династия Ага Ханов нашла этот ключевой рецепт.

А значит и нашла ключи влияния на мусульманский шиитский мир. В силу своей ограниченности, все-таки даже в рамках шиизма исмаилиты – раскольники и сектанты, «двунадесятники» - но прикладная практика у них вполне успешна. Настораживает только два обстоятельства. Первое – не стоит ли за этим традиционная попытка британских спецслужб взять процесс под контроль? И второе – а к чему деятельность фонда Ага Хана приведет? По большому-то счету?

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