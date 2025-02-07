В Грузии ждут извинений

Перед страной должны извиниться те, кто критиковал закон об «иноагентах», после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID). Так заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинился перед грузинским государством и грузинским народом», - написал Папуашвили в Facebook, прикрепив фото Трампа и его цитату о коррупции в USAID.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что коррупция в USAID была «невиданных масштабов» и организацию следует закрыть. 3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры назначен госсекретарь Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи американского предпринимателя Илона Маска.