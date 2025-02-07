США продадут Израилю оружие на $7 миллиардов

Власти США одобрили продажу оружия Израилю на сумму около семи миллиардов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

Утверждается, что Израилю продадут около двух тысяч бомб GBU-39/B, 2,8 тысяч фугасных авиабомб МК 82, 13 тысяч комплектов JDAM и трех тысяч ракет AGM-114 Hellfire. Поставки начнутся в 2028 году.

«США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз», — заявили в Пентагоне.