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Здание ФСБ хотели поджечь

03:03 222

Мужчина попытался поджечь здание управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Фонтанка».

По информации издания, поджигателем оказался 22-летний студент. Вечером 7 февраля он бросил коктейль Молотова в дверь здания ФСБ на Литейном проспекте. Как уточняет издание, мужчину задержали в 50 метрах от места преступления. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Совершить поджог задержанного призвали телефонные мошенники. Они похитили его деньги, после чего под видом сотрудников спецслужб пообещали их вернуть, если он «проверит бдительность коллег по ФСБ».

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