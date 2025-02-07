Палестинцев переселят. Другой альтернативы нет!

Сенсационный план Трампа по взятию под контроль сектора Газы и переселению живущих там палестинцев, вызвал однозначно негативную реакцию большинства мировых лидеров. Главы МИД Франции, ФРГ, Турции, Великобритании и других стран охарактеризовали предложение Трампа, как нарушение международного права. О планах президента Трампа по Газе haqqin.az побеседовал с политологом, журналистом и программным директором израильского «Лучшего радио» Цви Зильбером.

- Похоже теперь Трамп хочет присоединить к Америке и Газу. Как нужно понимать контроль США над сектором? - Не думаю, что Трамп заинтересован в превращении Газы в 51-й штат Америки. Он говорит о готовности войти в Газу на долгий срок. Но речь идет лишь о восстановлении сектора, о превращении Газы, как выразился сам Трамп, в ближневосточную Ривьеру. Для объективности эту проблему следует рассматривать с точки зрения палестинцев, которые там живут. Газа — это малюсенькая территория площадью 350 квадратных километров. То есть, половина Мадрида, на территории которой очень плотно, чтобы не сказать в жуткой скученности, проживают один миллион восемьсот тысяч человек. Даже если признать, что ради международной помощи ХАМАС систематически «накручивает» численность населения, все равно сектор Газы по плотности – самая густонаселенная географическая точка в мире. В такой ситуации перспективы для жителей Газы выглядят более чем мрачно. Ведь для восстановления сектора после войны с Израилем, начатой организацией ХАМАС 7 октября 2023 года, потребует от десяти до пятнадцати лет. А может, и больше, если американцы не дадут денег. Дело в том, что другие богатые страны, к примеру Саудовская Аравия, будут сейчас заняты главным образом восстановлением Сирии, где в принципе можно установить стабильный режим. Но никак не сектором Газа, власть в которой по-прежнему контролирует ХАМАС, действующий на международных инвесторов, как осиновый кол на взбунтовавшихся зомби из фильмов ужаса. Таким образом, процесс послевоенного восстановления Газы займет очень много времени, на всем протяжение которого миллиону восемьсот или полутора миллионам палестинцев придется жить на обломках бетона, в палатках, в условиях антисанитарии, без минимального уровня муниципальных услуг и здравоохранения. Полагаю, что переместить их в такой ситуации в более приспособленные для проживания места было бы в высшей степени гуманно… - Но как их переместить? Депортировать?.. - Трамп ни слова не сказал о депортации. Он говорил о переселении, на которое большинство жителей сектора, по его мнению, пойдут добровольно. Большинство политиков в мире поспешили заявить, что Трамп несет чушь, что его предложение, невыполнимо, что жители Газы никогда не покинут свою землю… Но это, повторяю, говорят политики.

А давайте спросим у самих жителей Газа, хотят они ли оттуда переехать или нет. Важно понять, что население Газы — это, фактически, заложники террористической организации ХАМАС, люди с ярко выраженным стокгольмским синдромом, 70 процентов которых ни разу в жизни не выезжали за пределы сектора. Думаю, что, предложив этим людям хоть сколько-нибудь достойное будущее, какие-то перспективы для их детей, мы можем получить весьма неожиданный результат. Все, что необходимо сделать в сложившейся ситуации – это помнить, что этим людям реально негде жить, а потому перестать хотя бы на время повторять мантру о двух государствах для двух народов и предоставить жителям Газы свободу выбора. До войны в секторе вообще не было экономики. Никакой! Куда было идти подросткам после окончания школы, если работы реально нет? Выбор, по сути, единственный - идти в ХАМАС, брать в руки «калашников» и становиться вечным партизаном, пока тебя не убьют. - Вы действительно верите, что сектор Газы можно превратить в ближневосточную Ривьеру? - А почему нет? Смогли же саудовцы и Эмираты построить в абсолютно безжизненной пустыне города будущего семизвездочные отели! Причем без посторонней помощи, привлекая лишь западные технологии. Полагаю, что с точки зрения элементарного сострадания к жителям Газы следует максимально серьезно рассмотреть предложение Дональда Трампа. Палестинцы Газы достаточно страдали, им фундаментально промыли мозги исламистским мракобесием, ненависть к Израилю вбивалась в их головы государственной пропагандой, что называется, с младых ногтей, как основополагающая политическая задача. - Но практически весь мир встретил предложение Трампа с гневным отрицанием!.. - Согласен. Но это, так сказать, первая стадия, что-то вроде пробного шара, мониторинг общественных настроений. Но затем начнется стадия торга – органичная стихия Дональда Трампа, в которой он, безусловно, добьется результатов. Я смотрю на предложение президента США по Газе очень оптимистично потому, что речь идет об идее по-настоящему огромного и политического, и социально-экономического прорыва для всего Ближнего Востока. План Трампа может открыть дорогу развитию, инвестициям, восстановлению и стабилизация региона, измученного террором. Мы с вами являемся свидетели принципиально нового исторического заявления, способного кардинальным образом изменить устоявшиеся стереотипы региона и привести к признанию Государства Израиль, как интегральной части Ближнего Востока.

- Дональд Трамп призывает лидеров Египта, Иордании и Индонезии принять у себя палестинцев Газы? Но в чем интерес этих стран? Ведь в 1970 году палестинские беженцы создали на территории Иордании государство в государстве и ввергли Хашимитское королевство в кровавую бойню между иорданской армией и боевиками Организации освобождения Палестины… - О каком интересе может идти речь, если у одной части жителей сектора Газы египетские паспорта, а у другой – иорданские? Хочу напомнить, что нынешние жители Газы — это бывшие граждане Арабской Республики Египет, сам сектор до Шестидневной войны 1967 года был частью Египта, а Рафах — это город, разделенный границей на две части. Половина находится в Египте, половина - в секторе Газа. Там и там живут одни семьи, все они родственники, оставшиеся по обе стороны границы. Просто одни построили себе дом по ту сторону границы, а другие – по эту. Словом, это одна семья, один народ. И когда мир кричал о том, что Израиль превратил Газу в тюрьму, никто даже не вспомнил, что эта пресловутая тюрьма огорожена колючей проволокой и со стороны Египта, через который в Газу можно было поставлять все, что угодно — продовольствие, строительные материалы, оборудование для предприятий… Однако Египет, как, собственно, и другие арабские страны, никогда не интересовала судьба жителей Газы. Они интересны только, как орудие против Израиля. Территория Синайского полуострова, на который выходит сектор Газы, это, в общем-то, одна и та же территория. И хотя Синай в 170 раз больше, чем площадь сектора Газы, все его население составляет меньше трети от его населения. Но египтяне даже слышать не хотят о том, чтобы открыть границу для эмиграции и дать жителям сектора возможность поселиться на Синае, что, безусловно, привело бы к развитию и Синайского полуострова, и самого Египта, также пострадавшего в войне Израиля с ХАМАС… - Вы имеете в виду активизацию йеменских хуситов? - Да. Ведь из-за пиратских атак в Баб-эль-Мандебском проливе на корабли крупнейших международных судоходных компаний Каир, фактически, остался без трафика через Суэцкий канал и понес колоссальные финансовые потери. Уже известно, что Египет и Иордания собираются послать совместную делегацию на встречу с Дональдом Трампом для того, чтобы обсудить этот вопрос. Что же касается Иордании, то на самом деле нынешнее Хашимитское королевство во главе с монархом Абдаллой и есть палестинское государство, поскольку 70 процентов населения королевства составляют те же самые палестинцы. То есть, и в Восточном Иерусалиме, и Вифлееме, и в Дженине, и в Иордании живет абсолютно один и тот же народ. Так что, было бы совершенно естественно, если правительства в Каире и Аммане открыли бы границы своим соотечественникам, перенесшим кровопролитную войну и оставшимся без крыши над головой. Хочу напомнить: когда началась гражданская война в Сирии, девять миллионов сирийских беженцев перебрались в другие арабские страны, в Турцию, в Европу. При этом ни одно государство не закрывало перед ними границы и не отказывалось их принимать. В случае же с Газой речь идет всего лишь о добровольном переселении полутора миллионов палестинцев. Уверен, что страны, о которых говорил или пока не говорил президент Трамп, без проблем могли бы принять по нескольку десятков тысяч жителей Газы. В конце концов, есть огромные пустующие территории в Австралии, Канаде, Аргентине... Но почему-то ни Ирландия, ни Швеция, ни Норвегия, ни Испания, которые так сопереживали страданиям мирного населения Газы, ни словом не обмолвились о желании принять у себя палестинцев, дать им на какое-то время пожить в благополучии, получить образование, заняться бизнесом, освоить какую-то профессию…

- В свое время известный израильский политик и религиозный деятель, депутат Кнессета, националист раввин Меир Кахане предлагал выселить всех арабов из Западного берега и Газы и аннексировать эти территории. Тогда идея Кахане встретила жесткий протест со стороны американских евреев. Можно ли считать, что Трамп в определенной форме вернулся к предложению раввина Кахане? - Как по мне, мировая реакция на идею Трампа выглядит сегодня даже жестче, чем в свое время на призывы Меира Кахане. Но, повторяю, речь идет не о депортации, а о переселении. И это - вполне реальное дело. Думаю, со временем, когда на смену эмоциям придет политический прагматизм, будет достигнут прорыв, и проблема решится. План Трампа — это действительно историческое событие, истинное значение которого осмыслить еще только предстоит. - Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что идея Трампа — это хаос, напряженность в регионе, и что палестинцы не допустят осуществления этого плана… - Повторюсь: чем слушать Абу Марзука, лучше спросить у рядовых жителей Газы, хотят ли они жить под ХАМАСом, судьба которого, впрочем, уже решена – ни при каких обстоятельствах или соглашениях этой террористической организации в Газе больше не будет. По этому поводу существует консенсус между Израилем, США и Саудовской Аравией. Практически все суннитские страны на Ближнем Востоке считают, что историю с ХАМАС пора заканчивать. С этим согласны и Египет, и Иордания. Кроме России, Ирана и Северной Кореи у ХАМАС больше не осталось союзников. Но пока власть в секторе остается в руках террористов, послевоенное восстановление Газы невозможно. - А что будет с лидерами ХАМАС и сумевшими выжить в войне подразделениями? - Боевики будут разоружены и депортированы, а нынешние главари ХАМАС передадут власть в секторе либо представителям США, либо каким-то международным структурам, получат гарантии безопасности и навсегда уедут в Тунис или в Алжир. Это уже технический вопрос. - А если ХАМАС не согласится на капитуляцию, а его лидеры откажутся сложить оружие? - Значит, война продолжится. Тем более, что США уже сняли эмбарго на поставки ЦАХАЛу любых вооружений. Ситуация для ХАМАС безнадежная. - Представители ХАМАС называют «победой» нападение на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года, поскольку в результате палестинский вопрос вернулся в мировую повестку.

— Это обычная бравада, к которой мы давно привыкли. В реальности же покончено не только с ХАМАС, но и с палестинским вопросом. Как известно, президент Дональд Трамп снял с повестки дня вопрос создания Палестинского государства, говорит о начале процесса аннексии Израилем территории Иудеи и Самарии, а также о дальнейшем решении проблемы палестинских территорий без создания Палестинского государства. После того, как Дональду Трампу показали 20-минутный фильм о нападении 7 октября, смонтированного из видеороликов, записанных самими террористами ХАМАС, последствия для остатков боевиков будут крайне негативными. Лично я не исключаю, что, после освобождения всех израильских заложников, военные действия в Газе будут продолжены. - Но демократы США так же раскритиковали предложение Трампа назвав его «безумием». Вы не думаете, что демократы остановят план Трампа в Конгрессе и каким-то другим путем? - Как вы знаете, администрация Байдена давила на Израиль с требованием отказаться от планов оккупации Газы. Думаю, теперь, в случае, если боевые действия возобновятся, именно оккупация станет целью ЦАХАЛа. Израиль способен реализовать ее в течение нескольких недель, а дальше пусть американцы берут Газу под свой контроль, как и предлагает Дональд Трамп. После этого боевиков ХАМАС будут просто отлавливать по одному и уничтожать, либо судить и переводить куда-нибудь в Гуантанамо. Независимо от того, что говорят в интервью российским СМИ Абу-Зикри или Абу-Марзук, сегодня это совершенно никого не интересует. ХАМАС подписал себе смертный приговор 7 октября 2023 года и сполна заплатит за чудовищное нападение на нашу страну, которое в Израиле сравнивают с Холокостом. Но самое важное из того, что делает сегодня президент США – это его подход, в соответствии с которым Трамп отделяет ХАМАС от мирного населения сектора Газы, которое является заложниками этой террористической организации. - Каким Вам представляется будущий статус Газы под контролем США? - Думаю, никакого Палестинского государства не будет. Хочу напомнить, что Палестина была проектом КГБ, разработанным еще в 1965 году. Когда израильтянам говорят, что целью ХАМАС является создание на Ближнем Востоке карликового, нежизнеспособного, авторитарного арабского государства, состоящего из двух анклавов, и что это приведет к решению всех региональных проблем, мы отвечаем, что это абсолютная ложь и лицемерие. После кровавых событий 7 октября все мы увидели истинный лозунг хамасовцев – «Палестина от реки до моря!» То есть, арабское государство, которое должны быть создано на месте Государства Израиль. Важно понять, что сама идея создания Палестинского государства, навязанная Израилю 35 лет назад, предполагает, что евреи должны куда-то исчезнуть из этих мест. Куда? Да хоть в Гренландию! Сегодня эта идея полностью себя исчерпала. Потому, что смысл Палестинского государства лишь в том, чтобы улучшить позиции террористов для продолжения войны против Израиля. Понимая эту ситуацию, Дональд Трамп снимает с повестки дня вопрос создания Палестинского государства на условиях, декларируемых палестинцами, включающих, в частности, возвращение на территорию Государства Израиль миллионов своих соотечественников. Только представьте: в течение шести поколений палестинцы – единственные в мире! - имели не только юридически оформленное право передавать статус беженца по наследству, но и возможность «распиливать» под него десятки миллиардов долларов международной гуманитарной помощи. И мировое сообщество во главе с ООН, с упорством, достойным лучшего применения, добивается возвращения палестинских беженцев на Землю Обетованную с предоставлением каждому из них израильского гражданства, после чего Израиль чисто демографически прекращает быть еврейским государством.