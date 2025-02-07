Никто не хочет летать над Россией… и лететь в Россию

Ранее haqqin.az уже писал о последствиях для гражданского авиационного сектора России трагического инцидента с пассажирским авиалайнером Embraer 190, принадлежащим «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL), в результате которого десятки иностранных авиакомпаний, включая тот же AZAL, либо резко ограничили, либо полностью прекратили полеты в эту страну. В дополнение к санкциям в отношении гражданской авиации России, введенным в 2022 году после вторжения этой страны в Украину, это привело к ситуации, при которой число международных рейсов в Россию сократилось до исторического минимума. Мало того, сегодня все больше международных авиакомпаний отказываются от полетов через воздушное пространство Российской Федерации, что влечет за собой резкое сокращение доходов авиационных структур РФ в иностранной валюте от использования воздушного пространства.

Одной из авиакомпаний, приостановивших использование российского воздушного пространства, стала узбекская Uzbekistan Airways. В конце января она объявила, что изменила маршруты полетов в Европу и больше не будет летать через Россию. По словам Шухрата Худайкулова, председателя правления Uzbekistan Airways, решение компании прекратить с 20 января полеты над Россией было принято на основании отчета Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), в котором указывается на угрозы безопасности полетов над европейской частью РФ. Теперь маршруты Uzbekistan Airways проходят через воздушное пространство Азербайджана и Турции, что, как было заявлено, связано с «обеспечением безопасности пассажиров и оптимизацией логистики». «Естественно, это на 30–40 минут удлиняет полеты в одну сторону и влечет дополнительные расходы для компании, – отметил Худайкулов 28 января на пресс-конференции в Ташкенте. – Но, несмотря на это, мы не повышали тарифы, потому что это форс-мажорная ситуация, и пассажир не должен за нее отвечать».

В свою очередь, представители EASA подчеркнули в заявлении от 9 января, что «из-за возможной недостаточной координации действий гражданских и военных структур, а также вероятности ошибочной идентификации, существует риск непреднамеренного нападения на гражданские самолеты в воздушном пространстве Российской Федерации». В качестве примера EASA привело крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау, сбитого над Грозным ракетой российского комплекса ПВО «Панцирь-С1». Данное предупреждение было адресовано операторам авиаперевозок из стран, не входящих в Евросоюз. После заявления Uzbekistan Airways о прекращении полетов в Европу через воздушное пространство России, сервис Flightradar24 зафиксировал, что рейс Ташкент – Рига все еще выполняется по прежнему маршруту. И хотя в информационном отделе Uzbekistan Airways заявили 3 и 4 февраля, что в настоящее время рейсы авиакомпании из Ташкента в Ригу пролегают через воздушное пространство Азербайджанской Республики, данные Flightradar24 свидетельствуют об обратном - рейсы Ташкент – Рига (UZB211), включая полеты 29 января, 3 февраля и в последующие дни продолжают осуществляться через территорию России. В то же время, маршруты из Ташкента в такие европейские города, как Франкфурт, Париж и Лондон, действительно изменены и пролегают через воздушное пространство Азербайджана и Турции.

На просьбу службы «Радио Свобода» прокомментировать эту ситуацию представители Uzbekistan Airways не ответили. По мнению экспертов, изменение авиамаршрутов из Ташкента связано не только с вопросами безопасности, но и с политическими факторами. «От изменения авиамаршрутов динамика рейсов компании Uzbekistan Airways в Россию точно не пострадает, - считает знакомый с ситуацией эксперт, пожелавший сохранить анонимность. – Но при этом Узбекистану важно продемонстрировать дистанцирование от своего северного соседа, ведущего войну в Украине. Страны Европы наверняка благосклонно воспримут «антироссийское» изменение маршрута узбекской национальный авиакомпанией, которого они сами лишились после введенных санкций». В свою очередь, журналист из Ташкента, также пожелавший сохранить инкогнито, отметил, что решение Uzbekistan Airways изменить маршруты в обход России можно рассматривать, как «очередную поддержку Турции в ее желании укреплять статус «главной» державы тюркского мира». По его мнению, Узбекистан осознанно идет на увеличение операционных расходов ради укрепления отношений с Турцией и Азербайджаном, рассчитывая на будущие преференции в виде инвестиций, кредитов и грантов. «Недаром министр иностранных дел Хакан Фидан на трехсторонней встрече в Анкаре с участием коллег из Турции, Азербайджана и Узбекистана постоянно упоминал тюркский мир, - отметил журналист. - Турция сумела обратить себе на пользу геополитические потрясения в Европе и стала основным выгодоприобретателем от тотального изменения авиамаршрутов».