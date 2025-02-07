Удар по российской нефти: цена упала ниже $60

Жесткий пакет санкций, введенный бывшим президентом США Джо Байденом за несколько дней до окончания его полномочий, привел к резкому падению цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, после введения санкций цена марки Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель, поскольку никто не хочет превышать ценовой лимит, установленный западными странами, и попадать за это под американские санкции. Напомним, что санкции, введенные Байденом, были направлены не только против ведущих российских нефтяных компаний, но и против «теневого» нефтяного флота, а также многочисленных трейдеров, занимающихся в обход ограничений торговлей российской нефтью.

В результате десятки танкеров с российской нефтью были вынуждены простаивать в открытом море, поскольку порты Индии и Китая опасались их принимать. Сообщается, что и в настоящее время несколько танкеров с российской нефтью продолжают дрейфовать в океанах. Индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены приостановить импорт российской нефти и начать поиск альтернативных источников. Они, безусловно, готовы покупать и российскую нефть, но только при условии, что она будет перевозиться танкерами, не подпадающими под санкции, застрахована в западных компаниях и продаваться по цене, не превышающей 60 долларов. По данным Bloomberg, в создавшейся на рынке ситуации российские экспортеры вынуждены предоставлять покупателям скидку в 16 долларов за баррель, в результате чего цена нефти Urals опустилась ниже 60 долларов. Для сравнения отметим, что в 2023 году, даже несмотря на санкции, стоимость барреля марки Urals держалась на уровне 80 долларов. Кроме того, российские поставщики сталкиваются с проблемой рентабельности доставки нефти в Юго-Восточную Азию, поскольку санкции Байдена особенно осложнили транспортировку в порты Индии и Китая.

Министерство экономического развития России прогнозировало, что в базовом сценарии средняя цена на нефть в 2025 году составит 69,7 доллара за баррель. Именно этот прогноз был заложен в федеральный бюджет Российской Федерации. Однако 10 января США ввели санкции против более чем 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых компаний, а также против двух российских добывающих гигантов – «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Блокировка ряда судов, поставлявших российскую нефть из Арктики и Дальнего Востока, привела из-за дефицита танкеров, не попавших в санкционные списки, к многократному росту стоимости фрахта. В результате разница между ценой нефти в российских портах отправки и в индийских портах доставки достигла 13 долларов за баррель – рекордный показатель с мая 2024 года, как сообщает Argus Media. Отмечается, что нехватка танкеров и рост стоимости фрахта привели к резкому снижению продаж российской нефти в Азию с поставкой на март. Аналитики прогнозируют, что объем поставок в Индию может сократиться на 500 тысяч баррелей в сутки, что составляет более трети индийского импорта российской нефти. «В Альфа-банке считают, что российские нефтяные компании могут потерять до 800 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно примерно четверти всего морского нефтяного экспорта России (около 3 миллионов баррелей)», – пишет The Moscow Times. В конце января российская газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила, что в январе 2025 года ставки фрахта танкеров в российских портах выросли в зависимости от направления поставок до 239 (!) процентов.