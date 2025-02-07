Еще одна авиакатастрофа: множество жертв

Все 10 человек, находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», рассказал лейтенант Береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл. Сигнал бедствия от самолета не поступал.

Как уточняет агентство, рейс представлял собой обычный трансфер на работу, все пассажиры были взрослыми людьми. Полеты являются основным видом транспорта на Аляске из-за обширности ландшафта и ограниченной инфраструктуры. Это крушение стало одним из самых смертоносных в штате за последние 25 лет.