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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Трамп едет к японцам

10:22 298

Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Японии Сигэру Исибы посетить страну в ближайшее время. Об этом говорится в опубликованном в пятницу по итогам их переговоров в Белом доме совместном заявлении.

«Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы посетить Японию с официальным визитом в ближайшее время» - говорится в документе.

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