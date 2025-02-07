Трамп едет к японцам

Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Японии Сигэру Исибы посетить страну в ближайшее время. Об этом говорится в опубликованном в пятницу по итогам их переговоров в Белом доме совместном заявлении.

«Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы посетить Японию с официальным визитом в ближайшее время» - говорится в документе.