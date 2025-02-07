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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Родителей азербайджанских новобранцев попросили временно не навещать их

10:35 175

В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане введено временное ограничение на посещение воинских частей в связи со случаями заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.

Как заявили в Минобороны, закрытие воинских частей и ограничение на общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу «проводить эффективные профилактические мероприятия в целях охраны здоровья военнослужащих».

«Благодаря проведению просветительских бесед с личным составом, обеспечению здоровой и калорийной пищей, доведению до них правил правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мероприятий при повседневной деятельности обеспечивается предотвращение случаев заболевания.

Просим общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемоний принятия присяги», - говорится в информации ведомства.

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