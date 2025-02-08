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Трамп «уволил» Байдена

10:41 2383

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что «освобождает» бывшего главу Белого дома Джо Байдена от доступа к материалам разведки, которые предоставляются бывшим президентам США, касающиеся их каденции.

Трамп заявил, что «нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации».

«Поэтому мы немедленно аннулируем допуск к государственной тайне Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки», – заявил американский президент.

Республиканец отметил, что Байден создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил Разведывательному сообществу прекратить доступ 45-го президента Соединенных Штатов – Дональда Трампа – к деталям национальной безопасности, что «является вежливостью, которая предоставляется бывшим президентам».

«Доклад Hur Report показал, что Байден страдает «плохой памятью» и даже в «расцвете сил» ему нельзя было доверять секретную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен», – заявил Трамп.

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