«Азеришыг» собрал журналистов в Зангилане и отчитался за 10 лет

ОАО «Азеришыг» и Агентство по развитию СМИ (MEDIA) организовали совместный медиатур в Зангиланский район. Мероприятие было посвящено 10-летию со дня создания ОАО «Азеришыг» (компания была основана 10 февраля 2015 года — прим. ред.).

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», в рамках медиатура около 50 представителей СМИ ознакомились с Центром цифрового управления Зангеланской электрической сети. Специалисты рассказали журналистам о работе центра, который был построен с использованием современных технологий. Открытие Центра цифрового управления Зангеланской электросетью состоялось 3 октября прошлого года при участии президента Ильхама Алиева. Центр оснащен современной техникой и оборудованием, включая два силовых трансформатора мощностью по 2500 кВ каждый, внутренние распределительные устройства напряжением 35 и 0,4 кВ, а также комнаты управления, технические и вспомогательные помещения. Для электроснабжения центра были проложены двухцепные подземные кабельные линии от подстанции 110/35/10 кВ «Зангилан». Позже в центре прошла конференция с участием представителей СМИ. Начальник отдела прессы и связей с общественностью ОАО «Азеришыг» Вагиф Мустафаев проинформировал участников конференции о специальном конкурсе, объявленном для журналистов.

Журналисты, желающие принять участие в конкурсе на тему «Работы, проделанные на освобожденных территориях, реализованные инновационные проекты», могут подать свои материалы до 14 февраля. Затем директор Учебно-инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде представил журналистам сводку работ, выполненных в 2015-2025 годах. Он сообщил, что одной из важных задач ОАО «Азеришыг» является создание электросети в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах после освобождения территорий. Работы начались практически одновременно с военными действиями. Всего через месяц после окончания боевых действий «Азеришыг» обеспечил электроснабжение Шуши, а затем приступил к созданию электросети на других освобожденных территориях. Кроме того, «Азеришыг» продолжил восстановительные работы в других регионах страны, начатые в 2015 году. Было отмечено, что с момента своего создания «Азеришыг» поставил перед собой задачу ежегодно реконструировать электросеть как минимум в 100 населенных пунктах разных регионов. В большинстве случаев ежегодно модернизировалась электросеть более чем в 100 населенных пунктах. Например, в 2023 году электросеть была полностью обновлена в 140 селах и поселках, а в 2024 году — в 120. А. Мамедзаде сообщил, что эта программа будет продолжена в 2025 году.

На конференции также был продемонстрирован видеоролик, отражающий 10-летнюю деятельность ОАО «Азеришыг». О достижениях компании за 10 лет рассказал технический советник председателя ОАО «Азеришыг» Вусал Ганбаров. Он отметил, что в рамках капитальных ремонтно-восстановительных работ, проведенных по стране, за 10 лет было проложено 20 тыс. км современных линий электропередачи различного напряжения, заменено почти 30 тыс. км существующих линий электропередачи, построено 40 современных подстанций 110/35 кВ и 227 подстанций 35 кВ, установлено 7 тыс. новых трансформаторных пунктов. Ганбаров отметил, что «Азеришыг» продолжает работу по модернизации электроэнергетического хозяйства во всех регионах страны, несмотря на сложный рельеф местности и погодные условия.