Министр обороны Армении отправился в Индию

Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном 8 февраля отбыла с рабочим визитом в Индию. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Других подробностей о визите не сообщается.

Недавно сообщалось, что Папикян имел «неприятный разговор» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Поводом стала информация о том, что министр обороны получил от индийской стороны огромный откат (почти 100 млн долларов) за контракт на поставку ракетного вооружения.

Вслед за этим стало известно, что индийская сторона отказала представителям Армении в организации встречи премьер-министра Пашиняна с его индийским коллегой Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. В Индии, как пишут армянские СМИ, крайне недовольны вырывающимся из-под ковра скандалом с огромными «откатами» при заключении контракта на поставку в Армению ракетных вооружений.