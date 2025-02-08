USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Новость дня
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Министр обороны Армении отправился в Индию

11:00 702

Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном 8 февраля отбыла с рабочим визитом в Индию. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Других подробностей о визите не сообщается.

Недавно сообщалось, что Папикян имел «неприятный разговор» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Поводом стала информация о том, что министр обороны получил от индийской стороны огромный откат (почти 100 млн долларов) за контракт на поставку ракетного вооружения.

Вслед за этим стало известно, что индийская сторона отказала представителям Армении в организации встречи премьер-министра Пашиняна с его индийским коллегой Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. В Индии, как пишут армянские СМИ, крайне недовольны вырывающимся из-под ковра скандалом с огромными «откатами» при заключении контракта на поставку в Армению ракетных вооружений.

ХАМАС освобождает израильских заложников
ХАМАС освобождает израильских заложников ВИДЕО
12:39 257
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
12:10 1106
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60 наш обзор
05:23 6938
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо!
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо! новый мир - старые порядки
01:54 3814
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
11:48 1637
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
11:35 1323
Лидера Сирии пригласили в Германию
Лидера Сирии пригласили в Германию
11:18 864
«Азеришыг» собрал журналистов в Зангилане и отчитался за 10 лет
«Азеришыг» собрал журналистов в Зангилане и отчитался за 10 лет фото
10:47 616
Трамп «уволил» Байдена
Трамп «уволил» Байдена
10:41 2387
Еще одна авиакатастрофа: множество жертв
Еще одна авиакатастрофа: множество жертв
09:57 5278
Никто не хочет летать над Россией… и лететь в Россию
Никто не хочет летать над Россией… и лететь в Россию наш комментарий
05:05 7362

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС освобождает израильских заложников
ХАМАС освобождает израильских заложников ВИДЕО
12:39 257
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит
12:10 1106
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60
Удар по российской нефти: цена упала ниже $60 наш обзор
05:23 6938
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо!
Какая демократия? Восстановили тюрьму Гуантанамо! новый мир - старые порядки
01:54 3814
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
Глава МИД Германии о величайшей радости Путина
11:48 1637
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций
11:35 1323
Лидера Сирии пригласили в Германию
Лидера Сирии пригласили в Германию
11:18 864
«Азеришыг» собрал журналистов в Зангилане и отчитался за 10 лет
«Азеришыг» собрал журналистов в Зангилане и отчитался за 10 лет фото
10:47 616
Трамп «уволил» Байдена
Трамп «уволил» Байдена
10:41 2387
Еще одна авиакатастрофа: множество жертв
Еще одна авиакатастрофа: множество жертв
09:57 5278
Никто не хочет летать над Россией… и лететь в Россию
Никто не хочет летать над Россией… и лететь в Россию наш комментарий
05:05 7362
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться