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Лидера Сирии пригласили в Германию

11:18 864

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил приглашение посетить Германию. Об этом сам аш-Шараа заявил по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Сообщается также, что Шольц заверил аш-Шараа в готовности Германии поддержать восстановление Сирии.

Ранее власти Сирии сообщили, что аш-Шараа получил приглашение совершить визит во Францию.

3 января в Дамаск прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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