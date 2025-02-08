Лидера Сирии пригласили в Германию
11:18 864
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил приглашение посетить Германию. Об этом сам аш-Шараа заявил по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Сообщается также, что Шольц заверил аш-Шараа в готовности Германии поддержать восстановление Сирии.
Ранее власти Сирии сообщили, что аш-Шараа получил приглашение совершить визит во Францию.
3 января в Дамаск прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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