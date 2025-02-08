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Трамп в гневе из-за низкого уровня депортаций

11:35 1325

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что после его прихода в Белый дом число депортируемых из страны мигрантов не выросло значительно, передает NBC со ссылкой на источники.

«Его сводит с ума, что они не депортируют больше людей», — сказал один из источников.

Собеседник добавил, что Трамп «разозлился» и об этом сообщили «царю границы» Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, заместителю главы администрации Белого дома Стивену Миллеру и исполняющему обязанности директора Иммиграционно-таможенной службы (ICE) Калебу Вителло. Хоман также выражает недовольство работой ICE и небольшим числом арестов и депортаций, отметили другие источники телеканала.

NBC передает, что в службе поставили целью 1,2-1,4 тыс. арестов ежедневно, но максимальным количеством с момента инаугурации Трампа было 1,1 тыс. По словам источника телеканала, во вторник на этой неделе было арестовано более 800 мигрантов, в выходные — вовсе около 300 человек.

«Сотни жестоких, склонных к насилию и связанных с преступными группировками нелегальных иммигрантов уже были задержаны и депортированы ICE с тех пор, как президент Трамп вступил в должность. Администрация Трампа настроена на защиту наших границ и обеспечение быстрой и эффективной массовой депортации, чтобы поставить американцев и Америку на первое место», — говорится в заявлении Белого дома на этот счет.

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