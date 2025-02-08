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Глава МИД Германии о величайшей радости Путина

11:48 1640

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением, в котором осудила введение санкций США против Международного уголовного суда (МУС).

По ее словам, отстаивание международного права и Международного уголовного суда отвечает важнейшим интересам безопасности.

«Только сила закона защищает от закона сильнейшего. Когда правила больше не действуют, в конечном итоге проигрывают все. Совместная работа по сохранению международного правопорядка и его международной юрисдикции является нашей лучшей страховкой жизни и одновременно основой процветания и мира.

Международный уголовный суд является одним из величайших достижений международного уголовного права и пользуется поддержкой более 120 государств. Он основан на основополагающих принципах: обеспечении соблюдения международного уголовного права и независимости международных судов — принципах, которые означают безопасность для всех. Вот почему мы поддерживаем МУС, и вот почему МУС нуждается в нашей поддержке.

Если бы МУС не смог продолжить свою работу сейчас, это было бы одной из величайших радостей для (президента России Владимира) Путина», - отметила в своем заявлении глава МИД Германии, добавив, что Путин не смог приехать на встречу БРИКС в ЮАР, поскольку ЮАР является участником Римского статута и стране пришлось бы его арестовать.

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