«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…»

В Ереване последний день «деловой поездки» премьер-министра Армении Николая Пашиняна в Вашингтон и его встречу в Белом доме с вице-президентом США Джо Ди Вэнсом пытаются представить как «важное достижение в американо-армянских отношениях». В то же время, политические комментаторы утверждают, что встреча Пашиняна с Вэнсом, не соответствовавшая логике межгосударственных отношений, носила сугубо формальный характер. Напомним, что заявленной целью визита Пашиняна в США являлось его участие в саммите по свободе вероисповедания, организованном в Вашингтоне несколькими НПО. Хотя изначально не вызывал сомнений тот факт, что реальной целью армянского премьера был поиск «ходов» к новой администрации США, для чего были организованы встречи Пашиняна с политическими кругами, близкими к Республиканской партии.

Поскольку Пашиняна заранее уведомили, что президент Трамп его не примет, до последнего никто толком не знал, удастся ли премьер-министру Армении встретиться с кем-нибудь из администрации нового главы Белого дома. Накануне Пашинян принял участие в Национальном молитвенном завтраке в рамках 5-го ежегодного Международного саммита по свободе вероисповедания. Официальный сайт правительства Армении сообщил, что Пашинян, как и президент США, выступил на этом закрытом мероприятии в присутствии нескольких республиканских сенаторов и представителей консервативных кругов США. Таким образом, теоретически Пашинян, не исключено, мог находиться в одном зале с Трампом. И только потом стало известно, что премьер-министр Армении все-таки смог попасть в Белый дом, где его принял вице-президент Джо Ди Вэнс. Пашинян опубликовал фото с этой встречи на своей странице в Facebook, отметив, что у него с Вэнсом состоялся «хороший разговор», в ходе которого обсуждались двусторонние американо-армянские отношения, а также вопросы, связанные с регионом Южного Кавказа. Интересно, что офис вице-президента США информацию о встрече с Пашиняном не опубликовал.

Комментируя для армянской службы «Радио Свобода» встречу премьер-министра Армении с вице-президентом США, армянский политический обозреватель Акоп Бадалян сказал: «Сам информационный пакет, которым был представлена эта встреча, оставляет удручающее впечатление - начиная от фотографии, которая, как бы это грубо не прозвучало, была довольно неряшливой, особенно если говорить о встрече в логике межгосударственных отношений, и заканчивая содержанием послания, в котором не отражены даже торжественные приветствия, которые позволили бы разглядеть хоть какие-то ориентиры». Как отметил Бадалян, на основе одной фотографии и краткой информации о встрече Пашиняна с вице-президентом США трудно говорить об эффективности встречи или делать выводы о содержании и важности состоявшейся между ними беседы. Армянский аналитик считает примечательным, что Никол Пашинян, находившийся в США с 3 по 7 февраля, встретился с представителем исполнительной власти США только в последний день. В предшествовавшие четыре дня армянский премьер-министр смог пообщаться с группой сенаторов и конгрессменов от республиканцев и демократов в США, а также провел встречи в аналитических центрах. Перечисляя в интервью контакты премьер-министра в Вашингтоне, Бадалян подчеркнул, что ключевым показателем межгосударственных отношений является, естественно, уровень встреч с представителями исполнительной власти.