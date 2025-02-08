«Унылое фото — они даже не удосужились убрать салфетку со стола…»
В Ереване последний день «деловой поездки» премьер-министра Армении Николая Пашиняна в Вашингтон и его встречу в Белом доме с вице-президентом США Джо Ди Вэнсом пытаются представить как «важное достижение в американо-армянских отношениях».
В то же время, политические комментаторы утверждают, что встреча Пашиняна с Вэнсом, не соответствовавшая логике межгосударственных отношений, носила сугубо формальный характер.
Напомним, что заявленной целью визита Пашиняна в США являлось его участие в саммите по свободе вероисповедания, организованном в Вашингтоне несколькими НПО. Хотя изначально не вызывал сомнений тот факт, что реальной целью армянского премьера был поиск «ходов» к новой администрации США, для чего были организованы встречи Пашиняна с политическими кругами, близкими к Республиканской партии.
Поскольку Пашиняна заранее уведомили, что президент Трамп его не примет, до последнего никто толком не знал, удастся ли премьер-министру Армении встретиться с кем-нибудь из администрации нового главы Белого дома.
Накануне Пашинян принял участие в Национальном молитвенном завтраке в рамках 5-го ежегодного Международного саммита по свободе вероисповедания. Официальный сайт правительства Армении сообщил, что Пашинян, как и президент США, выступил на этом закрытом мероприятии в присутствии нескольких республиканских сенаторов и представителей консервативных кругов США. Таким образом, теоретически Пашинян, не исключено, мог находиться в одном зале с Трампом.
И только потом стало известно, что премьер-министр Армении все-таки смог попасть в Белый дом, где его принял вице-президент Джо Ди Вэнс. Пашинян опубликовал фото с этой встречи на своей странице в Facebook, отметив, что у него с Вэнсом состоялся «хороший разговор», в ходе которого обсуждались двусторонние американо-армянские отношения, а также вопросы, связанные с регионом Южного Кавказа.
Интересно, что офис вице-президента США информацию о встрече с Пашиняном не опубликовал.
Комментируя для армянской службы «Радио Свобода» встречу премьер-министра Армении с вице-президентом США, армянский политический обозреватель Акоп Бадалян сказал: «Сам информационный пакет, которым был представлена эта встреча, оставляет удручающее впечатление - начиная от фотографии, которая, как бы это грубо не прозвучало, была довольно неряшливой, особенно если говорить о встрече в логике межгосударственных отношений, и заканчивая содержанием послания, в котором не отражены даже торжественные приветствия, которые позволили бы разглядеть хоть какие-то ориентиры».
Как отметил Бадалян, на основе одной фотографии и краткой информации о встрече Пашиняна с вице-президентом США трудно говорить об эффективности встречи или делать выводы о содержании и важности состоявшейся между ними беседы.
Армянский аналитик считает примечательным, что Никол Пашинян, находившийся в США с 3 по 7 февраля, встретился с представителем исполнительной власти США только в последний день. В предшествовавшие четыре дня армянский премьер-министр смог пообщаться с группой сенаторов и конгрессменов от республиканцев и демократов в США, а также провел встречи в аналитических центрах.
Перечисляя в интервью контакты премьер-министра в Вашингтоне, Бадалян подчеркнул, что ключевым показателем межгосударственных отношений является, естественно, уровень встреч с представителями исполнительной власти.
«Мы видим здесь только в последний день, казалось бы, в последнюю минуту «успешную» встречу [Пашиняна] с вице-президентом Вэнсом, в которой не было никакой атмосферы межгосударственных отношений, не было даже флага Республики Армения, - резюмировал Акоп Бадалян. - Очень унылая фотография на рабочем столе, с которого никто не удосужился даже салфетку убрать! Все это действительно вызывает много вопросов как по поводу встречи, так и по поводу ее эффективности».
Бадалян отметил, что визит премьер-министра Армении в США и его встречи с Вэнсом показывают, какую огромную домашнюю работу с новой администрацией США предстоит проделать официальному Еревану, если у Армении действительно есть желание и намерение перевести отношения с США в практическую, предметную плоскость.
Сайт Eurasianet пишет, что целью визита Пашиняна в США было укрепление имиджа правительства Армении на Западе, а также «продажа» политическим кругам в Вашингтоне мирной повестки премьер-министра Пашиняна, который говорил в своих выступлениях в Вашингтоне о стремлении Армении к демократии, а также о ее приверженности идеям прав человека и независимой судебной системы.
Сайт отмечает, что все эти сообщения были нацелены на усиление поддержки Армении со стороны новой администрации Соединенных Штатов.
«В большинстве случаев заявление Пашиняна могло бы прозвучать музыкой для ушей политиков в Вашингтоне, - пишет Eurasianet. - Но то, что еще совсем недавно могло быть актуальным, сегодня не совпадает с ритмом текущих событий второй администрации Трампа».
В статье отмечается, что в ходе встреч в Вашингтоне Никол Пашинян призвал США поддержать достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Однако, по мнению авторов публикации, маловероятно, что призыв армянского премьера будет услышан.
«Далеко не факт, что администрация Трампа прислушается к призыву Пашиняна о таком дипломатическом внимании, которое может помочь продвинуть мирное соглашение дальше финишной черты, - отмечается в статье Eurasianet. - А что касается более широкой темы помощи в демократизации, то усилия администрации Трампа по пересмотру значения и функций USAID предполагают, что Соединенные Штаты не будут вносить сколько-нибудь ощутимый вклад в развитие видения верховенства закона, каким его представляет Никол Пашинян. По крайней мере, в среднесрочной перспективе».