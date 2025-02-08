В Канаде с ужасом поняли, что Трамп не шутит

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, что угроза президента США Дональда Трампа о вхождении Канады в состав США реальна. Об этом сообщил телеканал CBC News.

Выступая на канадско-американском экономическом саммите в Торонто, Дж. Трюдо заявил, что данный шаг будет мотивирован доступом к важнейшим полезным ископаемым Канады, что выгодно США, передает телеканал.

«Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это реально», - отметил премьер-министр.

Дж. Трюдо сделал данное заявление в пятницу утром на саммите после своего вступительного слова, в котором он изложил ключевые проблемы в канадско-американских торговых отношениях, сообщает CTV News.

По словам Дж. Трюдо, в краткосрочной перспективе Канаде необходимо выработать тактический ответ на тарифные угрозы Дж. Трампа, а в долгосрочной - стратегию взаимодействия с менее сговорчивыми Соединенными Штатами.