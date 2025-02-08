Палестинцев пока оставят в Газе

Палестинцы должны оставаться в Газе во время восстановления анклава, заявляет МИД Египта.

«Министр (глава МИД Египта Бадр Абдель Аты) подчеркнул необходимость того, чтобы палестинское население оставалось в секторе Газа на раннем этапе восстановления и реконструкции», - говорится в заявлении МИД.

Глава МИД Египта также отметил, что любые планы, касающиеся будущего палестинского анклава, должны осуществляться в контексте «единства Западного берега (реки Иордан) и сектора Газа и включать возвращение палестинской администрации в сектор».

Президент США Дональд Трамп выступает с инициативой переселения населения Газы в соседние арабские страны. Главы МИД Франции, ФРГ, Турции, Великобритании и других стран охарактеризовали предложение Трампа, как нарушение международного права.