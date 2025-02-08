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Бакинскому аэропорту плохая погода не страшна

13:33 1286

В связи с наблюдаемыми в стране неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание. Безопасность полетов полностью обеспечена, и все рейсы выполняются согласно расписанию.

Пассажирам, имеющим предстоящие рейсы, рекомендуется заранее планировать свое прибытие в аэропорт, принимая во внимание погодные условия и возможные трудности в организации дорожного движения.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории аэропорта, пассажиры и посетители призываются не находиться на открытом воздухе дольше, чем это необходимо.

Отметим, что в случае возможных изменений, связанных с нестабильными погодными условиями, пассажирам будет предоставлена дополнительная информация через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний.

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