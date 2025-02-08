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Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России
Новость дня
Зеленский подтвердил: ВСУ продвинулись вглубь России

Вдвоем веселее

14:15 759

Северная Корея и Россия начнут совместное производство боевых беспилотников, сообщает NHK.

По информации издания, Северная Корея получит от России техническую помощь для разработки нескольких типов беспилотников, которые затем будут запущены в массовое производство.

Источники издания утверждают, что договоренность о разработке дронов стала частью сделки, в рамках которой КНДР направила своих военных для участия в боевых действиях в Украине.

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